莎莎（178）公佈，截至今年3月底止第四季度銷售數據，集團整體零售及批發營業額錄8.19億元，按年減少3.4%；其中港澳營業額及同店銷售按年跌幅收窄至跌18.8%，惟按季仍跌12.4%；每宗交易平均金額及交易宗數分別按年下跌9%及25.2%。

莎莎指，第四季營業額跌幅有所收窄，主要因去年疫情爆發時的基數極低，加上澳門受惠於通關後內地訪客人次回升，以及電子商貿及中國內地業務持續增長。與18/19年度比較，集團持續經營業務第4季營業額仍跌59%，港澳銷售則跌69.1%。

香港銷售以本地客為主導，第四波疫情拖累銷售表現，於低基數效應下，第四季零售銷售按年跌幅收窄至32.8%。莎莎表示，希望最差時間已過，但通關前經營環境仍充滿不確定性，為盡快轉虧為盈和增強長遠盈利能力，會持續減低成本和改善成本架構，期內港澳分店由103間減少3間至100間。

至於澳門業務，表現則較香港為佳，由於去年基數極低，第四季澳門銷售按年升22.8%，隨著疫情受控，澳門去年8月中起恢復內地自由行的旅遊簽證，旅客陸續復蘇，帶動內地客按年銷售跌幅由上半年的98.3%收窄至第四季的7.8%。

期內中國零售業務因零售網絡擴張，銷售按年升102.2%，零售分店淨增長3間。馬來西亞市場仍然受疫情影響較大，期內銷售按年跌28.9%。另外，莎莎電子商貿業務上季銷售按年增101.6%，因去年蝦皮購物（Shopee）的合作正面，於3月底與東南亞第三方平台Lazada合作，進一步擴大顧客基礎及收入來源。

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