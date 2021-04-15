物價走高壓力下，中國人民銀行第四個月未向市場淨投放長期資金，顯示通脹壓力上升令貨幣政策受到一定掣肘。

人民銀行表示，今日會展開1,500億元人民幣的1年期中期借貸便利（MLF）操作，包括今日到期的MLF以及下周日到期的TMLF的續做，同時亦會展開100億元的7天期逆回購操作。MLF以及逆回購中標利率分別維持在2.95%以及2.2%。單日全口徑計，人行公開市場淨投放500億元。

據《彭博》指，4月15日和25日分別有1,000億元MLF和561億元TMLF到期；合併續作後小額淨回籠61億元。中信證券分析師明明表示，「近期流動性整體中性偏鬆，3月尾財政支出可能較多，對沖了4月繳稅等壓力，因此人行接近等量對沖，貨幣政策保持適度中性。」他亦認為近期金穩會等多個重要會議提到關注大宗商品價格，可能是MLF未放量的原因之一；但也不排除公開市場下周或接近月末時有所放量。

離岸人民幣兌美元報 6.537 跌 0.08%，今日人民幣兌美元中間價報 6.5297。

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