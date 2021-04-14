北京城建設計（1599）2020年盈利7.87億元人幣，較2015年的3.98億元人幣增長98%，但現價2.3元，反較2015年高位7.79元低逾7成，估值嚴重偏低。

1) 城建設計屬國企背景，在國內為基建設拖（主要是城市軌道交通）建設，提供工程承包。本周一自願公佈（首次如此安排），今年首季重要項目中標共88.89億元人幣，其中勘察、設計及諮詢佔10.81億元人幣，工程總承包佔78.08億元人幣。一季中標金額，已相等於去年全年中標總額103.3億元的86%，及去年營收近9成，預示短中期業績已有保障。

2) 2020年，城建設計營收99.85億元人幣，按年增19%；純利7.87億元人幣，按年升20%。由2014年上市至2020年，盈利增幅125%，年年增長，紀錄優良。

2021年，城建設計盈利預測再增22%，至9.6億元人幣，預測PE低至2.8倍，較上市以來平均7.6倍折讓6成半。

3) 城建設計今年預測PB 0.41倍，亦是較上市以來平均1.19倍折讓6成半。

高息10厘

4) 城建設計習慣只派末期息，2020年派0.157元幣，增22%。2021年預測派0.193元人幣，增23%，股息率高達10厘。

5) 去年底，城建設計手上現金35.73億元人幣，借貸55.31億元人幣，淨借貸19.58億元人幣，淨借貸／股東資金比率34%，比率不高。

6) 城建設計H股＋內資股總市值31億元，H股發行3.88億股，市值更只有不足9億元。

★城建設計現價2.3元，目標價3.45元，潛在升幅50%；目標價只折合2021年PE 4.2倍。

同場加映：高盛本周二發出3隻鐵路基建股報告，睇得最好、潛在升幅最大的是中鐵建（1186）。

中鐵建在高盛出報告前股價5.1元，昨收5.09元，高盛睇9.6元，潛在升幅89%。目標價折合今年PE不過5.2倍、明年PE4.4倍；折合今年PB不過0.54倍、明年PB 0.49倍。

其他券商中，一家名為IT Securities的券商，睇13.72元，最牛。其次招商證券，睇11.90元。

何車