新加坡ENVY私募投資公司董事黃有志（Ng Yu Zhi）被控涉嫌四項欺詐罪，包括以不存在的大宗商品交易，向投資者騙取至少10億新加坡元（下同，約7.4億美元）的資金。新加坡警方表示，此為當地史上最大投資詐騙案之一。

黃有志現年33歲，為新加坡公民，先後創立Envy Asset Management及Envy Global Trading兩家公司，其作風甚為神秘；但據法庭公開文件顯示，他曾向投資者誇下海口，每個季度的收益可達到15%，並可令他躋身全球表現最佳的對沖基金經理之列。

控罪指，在2018年1月至2020年3月間，他謊稱通過遠期合約（Forward Contract），出售鎳於予法巴，並欺騙投資者與公司簽訂合約，購買部份銷售盈利。當中，一名投資者更被他欺騙21次。

法庭文件未有顯示黃有志是否已作出抗辯，惟他已交出150萬元保釋金，並在接受電子監控。

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