中國官媒狙擊瑞典品牌H&M拒用新疆棉，導致中國網民對以往曾經發聲關注新疆強迫勞動問題的國際服裝品牌全面開戰。縱使內地消費者口裏說不，身體卻很誠實，國際品牌對於政治風波亦傾向低調及溫和，原因是中國已佔了這些公司近2成收入，而且亦依靠大媽們推動疫後業務復蘇。

本報統計發現，在良好棉花發展協會（BCI）成員中的幾家龍頭品牌，如NIKE、ADIDAS、UNIQLO母企迅銷（6288），中國或大中華地區收入已達到兩成，反而頓成杯葛風眼的時裝巨頭H&M「食中國飯」最少，只有半成。

五大國際服裝或運動服品牌在爆發杯葛潮，部分企業去年關注新疆少數民族遭強迫勞動的聲明被翻舊帳，引來H&M急回應，只稱中國是一個非常重要的市場及「致力重新獲得中國消費者的信任和信心」，並無再提新疆問題，其他品牌亦選擇沉默，或與依賴中國有關。

兩大國際運動品牌對中國依賴不斷增加，其中美國運動品牌NIKE，截至2月底止首三季收入增長3.6%至322億美元，當中大中華地區收入勁增26.3%至63.6億美元，該區貢獻NIKE收入比重已上升3.6個百分點，至接近20%。在盈利貢獻上的影響更顯著，期內NIKE除息稅前盈利（EBIT）為50億美元，大中華地區比重達到51%。

德國品牌ADIDAS亦依賴中國市場，公司去年全年整體收入跌16%至198億歐元，中國收入達44.3億歐元，佔22.3%。年報指出，由於大中華地區增長日漸加大，自今個財年起將從亞太區業務分拆來獨立管理，該集團料今年大中華地區盈利貢獻達43.4億美元，按年增幅為20至30%，將佔23.6%。

ADIDAS在中國生產鏈也有一定依賴，其鞋類、服裝和裝備及配件，去年由中國生產的百分比分別為15%、20%和36%。

NIKE ADIDAS中國市場仍拋離愛國品牌

市場研究機構Euromonitor數據顯示，2020年NIKE及ADIDAS持續為中國龍頭，市佔率分別為25.6%及17.4%，但愛國品牌安踏（2020）及李寧（2331）已急起直追排第三及四，市佔率分別為15.4%及6.7%。而據迅銷數據顯示，以市值計，全球最大全球服裝製造商和零售商，依次為ZARA母企Inditex、迅銷及H&M。

成為官媒重點招呼對象的瑞典時裝商H&M，在中國依賴不算太高，截至去年11底止全年收入按年減少近20%至1,870億瑞典克朗（約1,695億港元），中國收入跌幅相若。但今年2月底止最新一季業績顯示，中國是唯一收入回復增長的市場，中國收入的比重由上年度約5.21%，增至上季近6%。目前在中國的門店有502家，佔全球一成，僅次於美國的559家，成第二多店鋪的國家。

至於西班牙時裝集團Inditex，上年度疫情下收入大跌28%至204億歐元，當中只披露亞洲及其他市場收入為39.8億歐元，佔19.5%。以店鋪計，主要以ZARA組營的門店，在中國有337家，在亞洲及其他市場內僅少於俄羅斯的521家。Inditex報告內表示，直至2025年前，均會循BCI採購有機及可持續發展的棉花。

而迅銷過去四個季度收入合共跌10%至2萬億日圓，但當中靠中國生意復蘇，中國收入比重達到25%，門店也按年淨增52家，目前已有800家。迅銷早前表示，沒有產品在新疆生產，亦無在該地區的外判紡織廠或紡紗廠。

另外，在事件中有意討好兩邊的無印良品（MUJI）母企「株式會社良品計劃」，過去一年中國銷售比重亦達17%。無印良品早前在香港地區已將新疆棉的說明下架，惟在內地版本網站上，仍見到新疆棉作相關產品賣點，目前亦達64款，最暢銷是罩衫、恤衫等。

新疆棉累NIKE市值蒸發400億

新疆棉花撼動了跨國企業市值，從3月24日共青團中央在官方微博「翻舊賬」算起，至本周二收市價計，美股的NIKE股價最傷，曾經累挫8.5%，至今仍跌2.6%，折算市值蒸發402億港元；ADIDAS最多也跌過7%，但近日已收復失地。H&M股價也曾經重創7.4%，現時仍累跌4%，市值跌128億港元。但迅銷股價很快回升，現時已較當日漲4.5%。

主打愛國旗號的一眾中資運動服裝商，股價在其間落鑊，中國龍頭安踏至今最多升過兩成，截至周二亦累升15.5%，市值大漲492億元；掀起潮鞋炒風的李寧股價亦升23.3%，市值多271億元，愛國頓成市場投資主題。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略