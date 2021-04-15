中信泰富在九龍傳統豪宅區的何文田新盤Kadooria，上月開始發售住宅車位，買家陸續曝光。繼「大美人」李嘉欣後，有香港影壇教父之稱的導演吳思遠家族，亦斥近2,000萬元連掃4個車位，為項目暫時最大手買家。

吳思遠及其女兒吳慧詩及女婿陳奕發，4年前豪擲近3.9億元在Kadooria連掃3個住宅單位﹔據土地註冊處資料顯示，Kadooria地庫其中4個車位，成交價介乎484萬至501.6萬元，涉資共1,971.2萬元，登記買家分別為吳思遠、吳慧詩及陳奕發。

吳思遠家族早於2017年，一口氣斥3.9億元購入Kadooria三伙，其中嘉道理道133號地下特色戶，實用面積2,400方呎，另設有私人花園2,013方呎，有私家泳池，成交價1.67億元，呎價近7萬元，買家吳思遠。另嘉道理道1樓131號及1樓133號，成交價分別1.3億及9,280萬元。

「大美人」李嘉欣早前亦斥501.6萬元買入屋苑一個車位。

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