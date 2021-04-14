【本報訊】本港科技股連日捱沽後終見反彈，推動港股昨日升403點，收報28900點，收復10天及20天線。惟大市向上缺乏成交配合，全日成交額僅1,381億元，為逾三星期新低，反映大市升勢或受掣肘，後市未宜過早樂觀。

北水掟美團套4.5億

科網龍頭「ATMX」齊反彈，當中否認配股傳聞的美團（3690）表現較好，升3.6%至286元，惟仍遭北水狠沽，淨賣4.5億元。得北水力撐的騰訊（700）升2.5%，報623.5元。北水單日錄得13億元淨入。

獲大摩上調評級的小米（1810）走高2%，報25.4元。大摩發表報告指，市場只關注短期盈利表現，故小米人工智能物聯網（AIoT）及互聯網服務的潛在發展被低估。長期而言，該行相信結合手機、AIoT及互聯網的發展模式的盈利能力及競爭力將較高；上調評級至「增持」，目標價升三成至31.5元。

本地地產及零售股繼續強勢，九倉（004）、置富（778）、叙福樓（1978）等均創52周新高，以叙福樓升勢最勁，飆11.5%，報1.07元。

吉利（175）母企浙江吉利控股集團考慮為旗下汽車品牌「蓮花」（Lotus）籌集約10億美元，拓展中國的電動汽車市場。Lotus電動車業務的估值或達50億美元。吉利亦有考慮最快明年將Lotus，或僅分拆其電動車業務上市。吉利受消息刺激，彈近半成至20.2元。