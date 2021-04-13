【本報訊】內地公佈3月份進出口數據，基於去年低基數，上月亦保持高增長，以美元計出口按年增長30.6%，遜預期增長38%；進口按年則增長38.1%，勝市場預期增長24.4%，由於進口大增，令貿易順差大減。

貿易順差大減

中國海關總署發佈進出口數據，按人民幣計價，3月出口按年增長20.7%，遜於預期增長28.6%；進口增長27.7%，高過預期增長17.6%。人民幣計的進出口增幅，相比美元計的增幅為低，主因是人民幣滙率升值的影響。

路透社引述上海證券宏觀分析師胡月曉指出，3月進出口增長再超市場預期並非好的預期，因進口大幅回升，導致當月貨物貿易順差大減。外界原預期3月貿易順差達492億美元，結果只有138億美元。胡認為成因是大宗商品價格上升的結果，金屬和石油價格較早前已顯著回升，後續糧食等的價格回升也就順理成章。他預期，隨着疫苗接種增加令疫情緩和下，海外生產逐漸恢復，加上基數效應消除，令中國出口增長回落，年底甚至可能同比收縮。但於價格影響下，進口增長或將維持高位，貿易順差處於高水平的局面或面臨終結，加上滙率將受影響、外滙儲備增長趨弱壓力也將上升。

中國海關總署新聞發言人李魁文表示，跨境電商成為外貿穩定增長的主要力量，民營企業按季進出口總值3.95萬億元人民幣，增長42.7％。家用電器、電腦、醫藥材及藥品等商品出口，平均增長超過70%。至於進口方面，粟米增長最高，達438%，小麥亦增131%，其他主要進口的鐵礦砂，原油、天然氣增長分別由8%至19.6%不等。