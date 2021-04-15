「舖王」鄧成波家族屢傳財困，近半年大舉沽貨套現；繼上周市傳以1.49億元售出深水埗醫局街逾萬方呎巨舖，最新再以1.25億元沽出柴灣工廈看通中心多層物業，持貨兩年僅平手離場。

據土地註冊處資料，柴灣寧富街1號看通中心2、3、5、7、9及10樓等6層物業，總面積達2.75萬方呎，新近以1.25億元易手，呎價約4,545元。原業主鄧成波於2019年以1.25億元購入，持貨兩年，平手離場。

騰邦控股傳2.5億沽德輔道西9號總部

市況隨疫情緩和持續向好，不少機構趁旺市減磅。上市公司騰邦控股（6880）昨日發出建議出售上環德輔道西9號，涉及集團駐港總部物業訂立意向書的公告；市場最新有消息傳出指，集團以2.5億元售出相關物業。

市場消息指，德輔道西9號28及29樓，面積約14,384方呎，另連天台及兩個車位以2.5億元易手，呎價約17,380元。據土地註冊處資料，騰邦控股旗下多間間接全資附屬公司於2015年12月，共斥逾6億元購入該廈7樓、18至22樓，以及27至29樓連天台和9個車位，及後用作在港總部；其中28及29樓涉資約1.48億元，相關樓層5年間升值1.02億元或近七成。

事實上，集團昨日發公告指，已與買方有關建議出售事項簽訂意向書，待就建議出售事項訂立正式協議後，將正式發出公告。集團又透露，上述物業將以應以「現狀」形式交吉成交。

翻查資料，騰邦控股早於2019年以本港政局不穩為由，開始出售在港資產，包括鴨脷洲海怡半島25座高層三房住宅及西環香港商業中心商用物業，當時造價分別為1,080萬及1,062萬元。

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