樓市勢旺，今年首季樓市爆發小陽春，銀行積極爭取按揭生意，首季新取用及批出貸款顯著上升。經絡按揭轉介研究部及香港按揭證券有限公司最新資料顯示，今年3月，新批出按揭保險計劃貸款宗數5,683宗，較2月的4,432宗增加1,251宗,升幅28.2%，而新取用按揭保險計劃貸款，由跌轉升，上月宗數1,953宗，較按月增691宗或升54.8%，為連跌3月後回升，創7個月新高。

香港按揭證券有限公司最新資料顯示，上月新取用按揭保險計劃貸款錄1,953宗，較2月的1,262宗增691宗或54.8%，連跌3月後回升，創7個月新高；金額為106.76億元，較2月的67.67億元大增39.09億元或57.8%，連跌2月後回升，創8個月新高。銀行亦積極承按，上月新批出按揭保險計劃貸款宗數5,683宗，較2月份的4,432宗增加1,251宗或28.2%；金額為313.57億元，較2月的240.1億元增加73.47億元，升幅30.6％，宗數及金額分別創該行近12年來及有記錄以來新高。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，3月整體按保數字有所回升，相信是因樓市於今年提早出現「小陽春」，加上新按保的帶動，以及銀行於新一年對按揭態度略見積極的情況下，吸引更多上車族及換樓客以高成數按揭入市，近期元朗、屯門、荃灣以至市區的1,000萬元以下物業交投暢旺亦能反映相關情況。曹預期，未來選用按保的需求將會一直維持高水平，而未來發展商推出的新盤亦大多以中小型單位為主，相信將有利不少選用建築期付款的買家以按保承造高成數按揭入市。

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