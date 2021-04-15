台積電公佈，今年首季合併營收約3624.1億元新台幣（約989億港元），稅後盈利約1396.9億元新台幣（約381億港元），按年分別升16.7%及19.4%，毛利率為52.4%。

公司表示，5納米（nm）製程出貨佔第一季晶圓銷售金額的14%；7納米製程出貨佔35%。總體而言，先進製程（包含7納米及更先進製程）的收入達到全季晶圓銷售金額的49%。

台積電預計，今年全年產能仍將緊張，預計全年資本支出300億美元，此前預測250億美元至280億美元。此外，公司預計今年按美元計的業務增速將在20%左右，預計第二季度銷售額為129億美元至132億美元。

公司表示，正在努力提高產量，正在多個地方擴大產能，解決晶片供應短缺問題，並預計下季客户的汽車晶片短缺將大大減少。

昨日公司位於南部科學園區的晶圓14P7廠發生停電意外，估計可能影響上千片晶圓，金額將逾1億元新台幣，不過，應有保險理賠，另外相較於地震會造成破片、機台移位，停電影響程度較輕微。公司今日指，除以緊急發電機因應廠區用電外，其餘廠商均正常供電，機台復機中。

該廠每月產能約2萬至3萬片，有12納米、16納米與40納米，40納米製程產線在這次事件中受影響較大，應用產品包含無線網路、穿戴式應用處理器及微控制器等。

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