經紀三類人，懶的就等客，勤力的就cold call，醒的就搵老闆，如果又勤力又醒，就似經紀T一樣，上岸。早年經紀T靠住湊炒家出入貨，在號稱收入最不穩定的行業裏頭，獲得穩定的收入，但辣招趕絕炒家後，定律終歸難打破，收入還是不穩定。

炒家絕迹後，經紀T密謀埋「大老闆」的身，就是那些動輒可以購入全幢物業、地皮、商場以至整個停車場的老闆。經紀T說，大老闆日理萬機，秒秒鐘幾百億上落，哪有時間睬你經紀，出入貨好多時是他左右手、頭馬做篩選，所以要埋老闆身，先埋他的頭馬。這些頭馬周身刀張張利，面對頭馬，千祈咪識少少扮代表，因為講多秒只反映知識少。

經紀T講到，他成功埋到某物業大王的身，源於他溝到大王身邊一名頭馬。這位頭馬有點駝背，經常手持舊式公事包及穿其樂皮鞋，是其貌不揚的老伯，任誰也沒有興趣關注。經紀T私底下約老伯食飯，並於飯局時坦言：「有機會嘅話，希望關照吓，畀碗飯食。」結果經紀T成功估中，老伯不單止是老臣子，還是太傳，輔助繼承者。飯後一個月，老伯叫經紀T提供觀塘工廈資料，最終其公司購入一幢工廈，作價約1億元。其後，物業升值1倍幫大老闆賺了錢後，經紀T得以同大老闆同枱食飯傾閒偈。目前經紀T是該大老闆的御用經紀之一。

小師兄

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