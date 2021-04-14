美國建議暫停為公眾注射強生疫苗，市場揣測此舉會影響當地的接種進度，加上當地通脹高於預期，但未有改變市場對聯儲局持續維持低息的期望，令美元受壓，跌至逾三周低位。

美滙指數昨日曾低見91.66，較上周三收市的92.45再跌79點子，令本年迄今升幅收窄至2%。過去一周，7大主流貨幣近乎全線高收，升幅介乎0.5%至0.8%，當中紐元最標青，日圓和澳元分別以0.7%和0.5%升幅緊隨其後，加元則連續兩周獨憔悴，微跌約0.1%

美國藥物管理局和疾病預防控制中心周二發表聯合聲明，指當局正就6人接種強生疫苗後出現血栓及血小板減少，建議緊急叫停民眾接種強生疫苗，令人擔心拖慢經濟活動重啟，利淡美元表現。

數據方面，美國本周焦點為通脹和零售數據，其中前者已於周二揭盅，3月消費物價指數上升0.6%，創2012年8月以來最大升幅；撇除食品和能源的核心CPI則上升0.3%，較2月的0.1%升幅為高。繼聯儲局日前指通脹上升是短期現象後，費城聯儲銀行行長Partick Harker昨日亦和應，認為通脹今年不足為患，令市場相信聯儲局在明年之前都不大可能加息。

央行動態方面，新西蘭儲備銀行昨日議息，結果一如市場預期按兵不動，官方主要利率維持於0.25厘，而資產購買計劃的規模也保持在1,000億紐元。與此同時，澳洲與新西蘭簽訂的「旅遊氣泡」安排將於下周生效，估計將對雙方的就業和收入都帶來益處，消息層面上利好澳元和紐元。

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