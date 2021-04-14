【本報訊】自本港爆發第四波疫情以來，因市場前景未明朗，樓價受壓，因此印花稅款都相對較低，惟局面在農曆年過後出現轉變。稅務局最新公佈3月份印花稅款項，全月印花稅9.95億元，按月大增逾倍，亦為去年11月第四波疫情以來最高。總結整個財年，全個2020/21年度印花稅收入約為127.57億元，按年大跌逾三成。

稅務局公佈3月份印花稅統計資料，其中買家印花稅（BSD）稅額按月大增逾2.5倍，增加至2.683億元，並涉及62宗成交，即每宗成交涉及印花稅金額，平均約為433萬元，按月大增2.77倍，料不少買家透過公司名義買入大額單位帶動。總結2020/21年度，全年買家印花稅稅額為27.68億元，較上一個財政年度的48.96億元大跌43.5%。

買家印花稅大增

買家印花稅雖然按月大增，按年仍然錄得較大跌幅，相信主要由於本港仍未「通關」，內地及海外買家減少。不過由於近期香港樓市回暖，除了新增不少大額超級豪宅買賣外，甚至有買家透過公司名義，買入一房單位。據資料顯示，4月有買家以景怡集團及榮港發展名義，買入大角嘴利奧坊．曦岸2座一個單位，單位實用面積僅193方呎，然而以約500萬元成交，即要交付印花稅稅額為150萬元。

至於雙倍從價印花稅（DSD）方面，住宅雙倍從價印花稅稅額為7.075億元，涉及291宗成交，按月分別增加86%及30%，平均每宗交易涉及的印花稅稅額243萬元，較2月份平均每宗交易涉及印花稅稅款170萬元，按月大增42.8%。此外，3月份仍然有一宗非住宅類型雙倍印花稅。總結整個財政年度，涉及雙倍印花稅稅額只有97.7億元，按年大跌27.5%。

3大辣稅僅SSD跌11%

3月額外印花稅（SSD）稅額則為1,920.2萬元，按月微增10萬元，涉及宗數則按月減少4宗，至34宗，按月下跌10.5%，為三大印花稅中唯一錄得下跌。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指，住宅辣稅個案續升，相信與整體住宅市場交投增加有關；相信市況向好，加上低息環境持續，吸引部份長線投資者入市，推動從價印花稅按月上升。

另外買家印花稅大增，劉亦指，不排除由於尚未「通關」，部份尚未成為永久性居民的居港人士，連同部份以公司名義入市個案，均帶動BSD個案跟隨大市上升。