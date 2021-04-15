政府傾盡全力谷「全民國家安全教育日」，深入各學校宣傳之外，仲喺各大報紙頭版都見到廣告，落重本宣傳。

除咗政府之外，都有唔少商會、團體表忠，喺報紙落廣告，當然唔少得地產界，好似信和、新地、恆基，同埋李嘉誠旗下長和系等等。

上次超人較其他各地產商遲咗一日撐港版《國安法》，向《文匯報》旗下網媒表示立法「發揮長遠穩定發展的正面作用」。今次同日用上同版廣告，以「長江集團」明義，包括長江實業、長江和記、長江基建同電能實業，同其他三個地產商一樣，寫上「全力支持 全民國家安全教育日」，仲好似約埋咁用上維港嘅相。

而賣盤成功嘅星島何柱國都有撰文，喺星島用一版撐「教育日」，但今次就無追擊林鄭，指修改選舉制度「堅持社會各方均衡參與，增強了各階層代表性」，仲話「讓愛國建制力量承擔未來建港的責任和使命」，早前講明林鄭月娥競逐連任佢就會參選特首，唔通為自己「跑馬仔」造勢？

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略