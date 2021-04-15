本地連鎖米線餐廳譚仔國際向聯交所遞交上市申請，國泰君安為獨家保薦人。上市文件亦首次披露譚仔營運數據，截至去年底止9個月（4月至12月），收入近13億元，賺2.3億元，即每100元淨賺近18元；而光顧譚仔客人原來亦屬「豪客」，人均消費58元，意味有叫多餸、追加餐飲及小吃的習慣，並非僅僅叫一餸米線。

目前譚仔國際合共經營148間餐廳，包括本港72間譚仔及72間三哥，以及深圳的1間譚仔和新加坡的3間三哥，餐廳數目於2019年為香港亞洲粉麵專門店的第1位，市佔率達58.%。

譚仔計劃於2024年3月底前在香港、內地、新加坡、日本及澳洲共開設163間新分店，其中本港佔44間，日本及澳洲分別為25及15間。譚仔國際行政總裁曾接受本報專訪時曾透露，希望麻辣米線能複製日式拉麵衝出國際之道。

三哥翻座率及毛利率勝譚仔

截至去年底止9個月，譚仔國際收入錄得12.98億元，按年微跌0.5%，盈利2.3億元，按年升32.6%。毛利率方面，整體高達73.1%，當中譚仔為71.1%，三哥則錄得較高的75.2%，而目前新加坡三哥毛利率只得52.7%。譚仔維持在超過71%以上水平，與太興（6811）及翠華（1314）相若，分別為70.6%及68.6%；遠高於大家樂（341）和大快活（052），分別僅4.3%及13.3%。

期內合共賣出2,237萬碗米線，以9個月274日計，即平均每日賣8.16萬碗，平均翻座率為每日3.1次，當中譚仔日均2.8次，三哥日均3.5次。整體餐廳平均每日631名顧客，人均消費58元。

按兩品牌比較，期內譚仔餐廳收入6.5億元略多，主要是開設了10間餐廳，全部均位於香港。但譚仔餐廳人均消費由前年同期的60.6元降至58.5元，主要是向顧客提供超值小食或飲品，以及米線外賣組合及贈送小吃，導致正價小食及飲品訂單減少，部分影響被疫情下的外賣訂單增加所抵銷。

至於三哥餐廳收入為6.48億元，期內本港開設9間分店及3間新加坡店，人均消費從前年的55.2元增至57.6元，主要是三哥品牌下的送餐訂單增加，以及推出限制高級米線選擇。

受惠政府補助純利增33%

去年疫情獲得防疫基金補貼1.26億元，計及政府補貼及租金優惠，期內純利2.32億元，按年增32.6%，但如撇除有關減免，經調整純利9,300萬元，減少46.8%，主要受社交距離措施的影響，客流量減少和部分餐廳暫時停業，令每間餐廳的日均收益減少；外賣和送餐訂單上升令耗材和包裝增加，亦為預防疫情採取的員工和餐廳衛生措施的額外開支；以及餐廳網絡擴張，使涉及的折舊費用增加。

譚仔上市前累計派息5.9億元

日企東利多於2018年收購「譚仔」及「三哥」100%股權，自收購後以來，譚仔已共派息3.65億元，並計劃於上市前再向股東宣派不少於2.2億元股息， 視乎公司於今年3月底可動用可供分派儲備而定，預期於上市前以現金支付。不過，公司上市後未有擬定派息比率。

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