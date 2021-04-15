新地（016）屯門御海灣挾近現樓及屯赤隧道通車效應，大部份單位售價低於800萬元，可承造最高九成按揭，凍結大批上車購買力。

有區內代理表示，御海灣開售前夕，同區二手交投明顯放緩，並出現明賺實蝕個案。消息指，天生樓一個實用面積575方呎的低層C室單位，屬3房間隔，以828萬元沽出，呎價14,400元。原業主2017年以812.4萬元向新世界（017）一手買入，4年升值不足2%，若計及釐印費及佣金等開支，料蝕使費離場。

屯門本月上半月暫錄得86宗二手成交，較上月同期133宗減少逾三成。二手業主接受的議價空間由普遍逾5%，收窄至零，甚至反價。屯門站指標屋苑瓏門一個3房單位，位於2座低層G室，實用面積783方呎，業主開價企硬1,213萬元，日前零議價下賣出，呎價15,492元。另城‧點中層E室，實用面積232方呎，開放式間隔，零議價下以450萬元，呎價19,397元。

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