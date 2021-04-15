環聯發表《全球數碼詐騙趨勢季度調查報告》指，在疫情期間，源自香港的網上物流及遊戲疑似詐騙案，分別激增200%、121%，主要受市民習慣網購影響，但保險、零售及旅遊詐騙則下跌。

該調查比較2019年3月11日至2020年3月10日（疫情前），及後一年至2021年3月10日（疫情後）兩個網上詐騙變化，覆蓋逾4萬個網站和應用程式的數據。

疫情期間針對企業的數碼詐騙比例，由疫前21.96%，攀升至26.19%，飆近20%。環聯亞太區首席產品官殷虹指，當中金融業佔比最多，除虛擬銀行外，傳統銀行也數碼轉型，使詐騙風險大增；至於保險業不少訂單來自中國內地，隔離措施下難以見客，減低「幽靈經紀」（Ghost Broking）、即客戶被騙買假保險的下手機會，詐騙數目跌16.6%。

實體經濟遭打擊下，連零售的詐騙數目亦挫19.5%，旅遊及休閒則挫44.7%。

另外，環聯本月亦針對785名香港消費者調查，發現Z世代（1995年至2002年間出生）最易成為騙徒目標，佔比高達44%；其次是千禧世代（1980年至1994年間出生），佔40%。

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