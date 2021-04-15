香港電訊（6823）旗下網上行今年踏入25歲，公司指，為答謝大家一直以來的支持，將舉辦一連串慶祝活動。

公司指，與網上行同年出世（1996年）的新客戶，可以半價申請指定網上行光纖入屋寬頻；如出生日期在1996年4月，則可獲2x1000M光纖入屋寬頻一年；如在1996年4月18日出世，更可獲10G光纖入屋寬頻一年。

如不是25歲的市民如成功登記指定網上行1000M寬頻服務，亦可享免12個月寬頻月費及指定家居無線上網服務（須受條款及細則約束）。

現有客戶亦根據使用服務年期獲得優惠，如使用網上行服務10年以下續約／升級指定服務額外送2,500 Club 積分，10年以上額外送5,000Club積分；20年以上免費升級至2x1000M多連接寬頻服務12個月等等。

而市民於2021年4月18日到指定1O1O Center、csl或香港電訊專門店送上祝福及追蹤網上行Facebook或Instagram，可獲西樹泡芙換領券乙張及維他錫蘭檸檬茶一支。而在其網頁送上祝福，有機會獲得iPhone 12 Pro Max等禮物。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略