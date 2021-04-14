【本報訊】中國政府各機關對反壟斷的工作不斷增強；其中市場監管總局會同中央網信辦及稅務總局，公開企業依法合規經營承諾書的詳情。另一方面人民銀行副行長范一飛在支付結算工作電視會議發表講話，指需積極完善制度、加強推進支付領域反壟斷工作。

美團須向餓了麼賠35萬

根據當局指，將在昨日起連續三日公開34間企業的依法合規經營承諾書，以上企業包括不少網企，如字節跳動、騰訊（700）、快手（1024）、美團（3690）、京東（9618）、Bilibili（9626）、百度（9888）、阿里巴巴（9988）及唯品會等。

除字節跳動外，美團表示，一旦發現違法行為線索，將及時向監管部門舉報，又會積極配合調查處理。京東則指不實施「二選一」，不濫用市場支配地位。百度承諾反對資本無序擴張，不與其他經營者達成壟斷協議。

人民銀行副行長范一飛昨指，下一階段要積極完善制度，加強推進支付領域反壟斷工作，並強化支付領域反壟斷和防止資本無序擴張。

另昨日內媒財聯社報道，江蘇省淮安市中級人民法院就美團不正當競爭行為作出判決，美團敗訴，將向阿里巴巴旗下餓了麼賠償35.2萬元人民幣。該案為首次適用2018年起施行的《中華人民共和國反不正當競爭法》第十二條，認定的外賣領域不正當競爭侵權案件。