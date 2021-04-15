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新盤成交｜南津‧迎岸迷你戶呎售3.1萬創新高

2小時前
香港仔南津．迎岸

多個新盤醞釀開售，凍結購買力。截至今天下午5時，一手市場暫錄得3宗成交，其中恒地（012）啟德新盤The Henley開售前夕，同系香港仔單幢盤南津‧迎岸剛錄得一宗開放式成交，呎價逾3.1萬元創項目新高。

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據一手成交紀錄冊，南津‧迎岸2樓E室，實用面積164方呎，另平台214方呎，以513.615萬元售出，呎價31,318元﹔買家採用730天優惠按揭付款方法。

Silversands 4日連沽4單位 兩房戶976萬賣

信置（083）馬鞍山烏溪沙Silversands近期屢錄成交，過去4日連沽4伙單位，吸金逾5,700萬元。其中最新售出單位為5A座6樓C室，實用面積455方呎，屬兩房間隔，成交價為976.53萬元，呎價約21,462元。

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項目開售至今累售59伙，合共套現逾5.5億元。

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