林鄭早兩日宣佈「疫苗氣泡」的各階段措施，終極目標當然是威逼利誘市民打疫苗和安裝「安心出行」，但卻要擺飲食業上枱，希望透過業界的群眾壓力逼使市民就範，自己卻躲在幕後，有人怪責都可以輕輕一句「那純粹是業界的商業決定」就推掉了責任。

當然，個人懷疑這些放寬措施對飲食業有多大吸引力。首先，大部份餐廳就算在疫情前都是在晚上10時左右關門，所以現在就算放寬晚上10時至12時的堂食，亦不見得有助這些餐廳的營運；其次，強制食客使用安心出行，甚至乎在第二、三階段為提升每枱人數而只接待已打疫苗的食客，隨時得不償失，畢竟現時已打疫苗和裝安心出行的人屬少數，而未做的人亦不見得會為了食飯而放棄自己的堅持，結果跟隨政府指令的餐廳就會少了一批潛在食客，反而未有跟隨的餐廳縱使每枱人數較少，但卻可以招乎所有客人；另外，現時不少餐廳就算是四人一枱還是坐得密密麻麻，個人不認為放寬人數會提高餐廳表現。

所以要餐廳付出額外的行政成本、甚至搞出人命的風險去執行這些效果成疑的措施，是不太可能。我相信政府亦心中有數，但他們又豈會就此放棄，這只是溫水煮蛙的第一步，之後就會逐步收緊，例如要接種疫苗才能晚市堂食，那對業界和市民的壓力就會真正存在。至於原因，又離不開「業界有聲音認為」、「我睇唔到市民有特權唔打」之類，可憐飲食業不知做錯了什麼，繼經被防疫措施玩弄，而今次亦只能做強推疫苗的替死鬼。

神仙丁

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