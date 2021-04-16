身兼國際證監會組織（IOSCO）主席的香港證監會行政總裁歐達禮，昨日（15日）出席歐洲研討會表示，全球暖化問題愈趨嚴重，企業「漂綠」情況令人關注，統一全球企業所採用的氣候報告披露標準變得尤其重要，力爭在2022年前出台。

歐達禮表示，IOSCO支持IFRS基金，設立全球可持續發展標準委員會（SSB），並就5個主要的標準合作。IFRS已成立工作小組，正在構思企業氣候報告披露標準的框架，料有關標準將提供全球基準。歐達禮期望，可在今年11月前可成立SSB，爭取在2022年前採用全球氣候報告披露標準。

IOSCO亦牽頭，集結了由美國證交會（SEC）和新加坡金管局的技術專家小組，以研究IOSCO是否可以將該報告標準作為最終的標準。而IOSCO將要求地區成員採用該標準。

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