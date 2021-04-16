由前老虎亞洲基金的韓裔創辦人Bill Hwang成立的家族基金Archegos Capital，因槓桿操作失利，觸發數百億美元中概股被拋售，估計多間投行損失高達100億美元。

今次事件的導火線是美國證券交易委員會在3月24日通過《外國公司問責法案》最終修正案，並徵求公眾意見。該法案要求在美國上市的公司，不能由任何外國政府擁有或控制。公司若連續3年未能達到美國審計標準，便要從美國交易所退市。證交會不過跟進去年12月美國前總統特朗普簽署的法例，卻觸發一場中概股小股災。或許市場人士以為拜登上台後，新政府可能撤回針對中概股的法案；料不到證交會落實執行，結果有人走避不及，慘遭沒頂。

今次Archegos爆煲，何以火燒連環船，多間投行及其股東一同葬身火海？市場一般做法是股票孖展最多借50%至60%，槓桿最多約兩倍，那麼又何以出現Archegos百多億美元的家族基金爆煲，導致數百億美元中概股遭到拋售？

綜合各方面分析，原來又是投行「賤精」的新發明。他們看準家族基金免受監管的漏洞，向Archegos發行衍生工具，價格與一眾中概股掛鉤，槓桿高達5倍以上，並藉此隱藏股票真正擁有人身份。過去一段時間，中概股節節上升，Archegos的槓桿操作自然獲利甚豐。但自今年3月，中概股急跌，投行要求Archegos補倉，Archegos未及補倉，投行便拋售股票，減少損失。

今次事件暴露監管上的種種漏洞，除了美國證交會要調查，香港證監會亦應徹查，因涉事的中概股及關連公司亦有在香港上市。近年多間投行協助一眾中概股在香港及美國上市，原來可以透過發行數倍槓桿的衍生工具給對沖基金逃避監管，隱藏背後真正擁有人身份。一眾投行合共可以持有高達60%的流通股份，貨源早已歸邊，難怪上市後股價飛升。投行甚至舉行電話會嘗試協調出貨，避免出現連鎖反應。個別投行負責中概股上市工作，持有大量中概股，旗下指數公司又迅速把中概股納入指數，唱高散貨，當中充滿利益衝突。

Archegos是希臘文，意思是先驅。期望今次Archegos爆煲，帶領監管機構徹查一眾投行，堵塞監管漏洞，並把違規不法之徒繩之於法，予以重罰。

林本利

經濟學家、活道教育中心創辦人

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略