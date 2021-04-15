【本報訊】新地（016）屯門御海灣II為4月份首個開價新盤，挾屯赤隧道通車及臨近現樓的優勢，昨公佈首批88伙價單，折實平均呎價18,419元，創屯門最貴新盤價，比八個月前一期首批平均呎價17,377元貴約6%，更比鄰近二手屋苑貴約兩成，一房入場費568萬元；部署明日起開放現樓示範單位，最快下周開售。

新地代理業務部總經理張卓秀敏指，御海灣II首批提供88伙，包含23伙一房、21伙一房半及44伙兩房單位，定價售價727.95萬至1,060.47萬元，實用面積299至433方呎，採用60日成交最高折扣22%，折實售價567.8萬至827.16萬元，折實呎價16,186至20,380元，折實平均呎價18,419元，價單總值6億元。

較1期首批開價貴6%

入場單位1座3樓Q室，實用面積299方呎，一房間隔，折實價567.8萬元，呎價18,990元。另外呎價最平1座3樓B室，實用面積420方呎，兩房間隔，折實價679.8萬元，呎價16,186元。

項目1期去年7月推盤，首批88伙折實均價17,377元，2期比1期賣貴6%。

至於與一期停售前最後一批單位平均呎價逾18,600元比，就平近1%。屯門區二手屋苑方面，鄰近的豐景園呎價1.48萬元、海典軒呎價1.5萬元，御海灣II貴近兩成，貼近市中心的瓏門及城．點等價錢。

張卓秀敏形容，項目開價為「海景靚價」，有機會下周開售，明日起開放現樓示範單位及收票。

另外，港鐵（066）黃竹坑站上蓋項目「港島南岸」屬港島相隔逾30年再有鐵路盤供應，由路勁基建（1098）及平安不動產合作發展的首期項目晉環，最新獲批預售樓花同意書。

發展商指，項目最快本周上樓書。路勁銷售及市場推廣總監封海倫指，晉環最快下周開價，隨即開放示範單位及收票，料最快下月初開售。

南津．迎岸呎售3.1萬

市場聚焦港島南，帶動貨尾交投，恒地（012）香港仔單幢盤南津．迎岸錄開放式成交，呎價逾3.1萬元創新高。據成交紀錄冊，項目2樓E室，實用面積164方呎，備平台214方呎，以513.615萬元售出，呎價31,318元，買家採用730天按揭付款。

嘉里（683）屯門掃管笏現樓新盤滿名山，最新售出山庭8號洋房，樓高3層，實用2,877方呎，連146方呎平台、2,749方呎花園及1,106方呎天台，四套房間隔，連兩個車位以7,412萬元售出，呎價25,763元。新買家採用928天成交期，即長約兩年半。