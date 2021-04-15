【本報訊】中國打擊科企壟斷行為，第二批科企承諾書昨曝光，包括騰訊（700）、快手（1024）、網易（9999）等，並在承諾書中保證不進行「二選一」、違法收集個人資料等行為。同時，亦有藥企因違反反壟斷法被罰逾7億元（人民幣．下同）。

藥企違反壟斷法罰7.6億

騰訊於承諾書中保證，尊重平台內經營者自主選擇權，不進行包括「二選一」在內行為排除等，而網易則表明不支持非正當價格行為。至於昨日大跌的快手，則承諾對銷售假冒偽劣商品、刷單炒信、虛假宣傳、發佈虛假違法廣告等行為依法進行嚴格規範和有效治理，且不實施不正當競爭行為。同時不編造、傳播虛假信息，不損害競爭對手商業信譽，以及會保護個人信息，杜絕非法收集和濫用。其他曝光的承諾書包括攜程、盒馬鮮生、嗶哩嗶哩（9626）、每日優鮮、磨菇街及國美等。

此外，市監總局行政處罰揚子江藥業，指與藥品批發商、零售藥店等達成固定藥品轉售價格和限定藥品最低轉售價格的協議，並通過制定實施規則等措施保證該協議實施，故違反反壟斷法第14條中的固定向第三人轉售商品的價格，以及限定向第三人轉售商品的最低價格的規定，故對其2018年銷售額254.67億元3%的罰款，即7.64億元。