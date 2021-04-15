【本報訊】繼著名韓裔基金經理黃聖國（Bill Hwang）旗下家族辦公室基金Archegos因炒爆煲遭斬倉，拖累市場急挫及投行勁蝕後，彭博昨報道，另一位年僅33歲的新加坡明星交易員黃有志（Ng Yu Zhi），上月亦被當地法庭起訴，涉及4項欺詐控罪，懷疑他以不存在的大宗商品交易，向投資者籌集最少7.4億美元（約10億坡幣）資金。

假稱買鎳 募集資金

據當地檢察官指控文件及外媒報道，黃有志在2017年10月至今年2月作出上述欺詐活動，包括以一個名為投資金屬「鎳」（nickel）的騙局，透過資產管理公司Envysion Wealth Management，向投資者募集資金假稱用來購買鎳。他本人亦創立兩間公司並擔任董事，分別為Envy Asset Management（EAM）及Envy Global Trading（EGT）。黃以150萬坡幣加配戴電子追踪器，作為保釋條件。

彭博亦引述指控文件提到，黃有志生活奢華，身邊富豪客戶雲集，他在獅城擁有一幢3層高豪華別墅，以及一輛值逾500萬美元的帕加尼Huayra超級跑車。

以往不少著名大行被搞垮，亦與年輕明星交易員有關。像引致英國投行霸菱倒閉的「神奇小子」李森（Nick Leeson），1995年交易爆煲時年僅28歲，他最終被引渡回新加坡受審，服刑6年半。