工聯會智將吳秋北一向喜歡攻擊商界來轉移視線，早前在紅媒撰寫《安得廣廈千萬間！——新時代工運論述之三》帶風向鬥地主，實情卻是變相掩飾一班保皇黨多年耗掉數以十億計的維穩費，卻未能爭取到任何年輕人支持，把香港社會積怨嫁禍予地產商。

吳秋北那篇數千字的文章，彷彿暴露出自己為了「忠誠」可以不講道理，一味兒把責任推給地產商，卻對政府多年規劃失職失效、執着高地價政策，只輕輕帶過，隻眼開兮隻眼閉。

事實上，近十年香港年輕人條氣唔順，與「內參」所寫的「年輕人積怨問題源於房屋問題」，並不盡然如此，只要有官員願意紆尊降貴，堅落區做街頭訪問，也會得到大量答案，只是負責傳話的人，不敢把真話寫進「內參」，不然就要找出下個假想敵，保住份工。

後《國安法》年代，dirty work只會繼續留給民望低無可低的林鄭去做，那怕會進一步破壞香港的營商環境，也要全方位看着長官意志做人。如3月4日就政府刊憲使用《收回土地條例》尚方寶劍收地，限時在6月前把西鐵錦上路站附近的108幅總面積約12.3公頃的私地收為官地，將要動工興建8,100個公屋單位，向長實（1113）和恒地（012） 收地，似乎就拍到國務院副總理韓正馬屁，「香港的住屋問題，要解決是難，但都要開始解決。」

比政治決策者dirty work更骯髒的，大概是像吳秋北和紫荊黨般的誇誇群，因為任何政治任務，只要見這班忠誠廢物有份出現，你就知道，這個任務必會變為業餘、不認真，和像馬戲團。

大灣區國舅爺