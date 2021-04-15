這是一個被朋友出賣兼裝修爛尾的真實個案。苦主陳太結婚買樓花70萬元裝修單位，誤信朋友而聘用「XX創意室內設計」公司進行全屋大裝修，原定去年11月完工，到今年3月了，房間地台爛茸茸，露出一條條藏喉的坑，好比一個陷阱。廁所未裝馬桶，以木板遮屎渠，難掩惡臭。她嘗試尋找裝修公司負責人W先生，卻完全潛水。細查之下，原來這位W先生牽涉多宗欠薪及走數事件，那刻陳太覺得「死囉！真係中咗招，俾呢間公司呃咗啲錢唔知去咗邊。」

陳太獲家人資助買入一個實用約900方呎住宅單位，透過相識多時的朋友介紹「XX創意室內設計」，報價60萬至70萬元，沒有選用貴價材料，沒有特別設計安裝，查過市價，算是合理，「6月報價催過我兩次，話來緊有新工程，問係咪真係做，如果係，就可以安排好時間。聽佢咁講，咦，佢公司有唔同工程喎，應該信得過。」

於是她與該裝修公司負責人W先生簽訂合約，施工期為去年7月至11月，施工3個月後，她心想應該七七八八，到單位看看進展，結果「地磚未做掃口，主人房未鋪木地板，一啲傢俬都未傾過，油漆未開始，牆身仲見到係石屎牆未批盪未批灰，假天花、木殼乜都未做。當時諗11月真係無可能完成到，但當時我已經畀咗9成錢，60幾萬。」一次過支付9成錢是因為朋友介紹，完全沒有想過這位朋友會欺騙她。當時W先生以疫情、工人需要隔離為理由，停工兩星期，「我當時信咗，無懷疑佢。」然而工程一拖再拖，「10月起我開始緊張，一個禮拜有3日上去單位，發現單位唔係日日有工人，開始更加擔心。問佢（W先生）點解，佢就拖你話聽日會有、聽日會有，但最後都未有。日日追問，遲遲唔覆」。

陳太搵返介紹W先生的朋友追問，「佢叫我繼續信佢（W先生）。嗰刻我只能揀相信，因為識咗佢（介紹人）咁多年，無諗過會呃我，惟有繼續信。」而且W先生透過WhatsApp提出：「同意12月15日後，工程還沒有完成，承諾每天賠償1,500元作為補償」，還寫道：「WhatsApp的承諾是合約上的文件，有同等效力。」在這個誘因下，陳太選擇繼續相信。然而今年1月仍無大進展，她感覺越來越唔對路，「去年9月已經話買冷氣，打去冷氣公司問，發現原來無畀過錢買。其實12月我已經好焦急，因為打算聖誕可以住新屋，但佢（W先生）話信最後一次，都信埋啦，佢都meet唔到deadline，我已經好絕望，好擔心，覺得自己就俾人呃咗。」她開始上網搜尋這間裝修公司的資料，發現去年5月曾經因為無法清償債務而被勞工處指有足夠理由提出清盤呈請，「嗰刻我覺得死囉，真係中咗招，俾呢間公司呃咗啲錢唔知去咗邊。」其後已經與W先生失聯，他亦潛水。

買樓超過半年都未能入伙，邊等邊租樓不是辦法，她向律師朋友諮詢，建議她終止中止合約，而該70萬元裝修費可透過民事索償。她一邊說，一邊眼濕濕，「70萬係大數目，我唔係真係搵好多錢，買樓裝修，屋企人幫咗我哋好多，而家蝕緊嘅錢係屋企人辛辛苦苦賺返嚟，我覺得好對佢哋唔住。」她續稱：「諗過有水到，沖到涼，搵啲師傅裝返馬桶，再買啲現成傢俬，平平地住住先。等我哋儲一筆錢後再裝修。但屋企人心痛，繼續幫我哋。」於是屋企人再提供約50萬元聘請另一家裝修公司執尾。

記者到爛尾單位，現場所見，灰灰黑黑，全屋電線吊吊揈，有的從天花板伸出，有的從牆身牆腳走出。牆身不時出現一個個窿，見到石屎外露。除了大門，廚房門、廁門、房門都未裝。主人房的地台凹凸不平，露出一條條藏喉的坑。更甚的是，兩個廁所都未裝馬桶，主人房屎渠口被木板遮住，但仍傳來臭味。陳太無奈道：「呢半年我好唔開心，好多晚都瞓唔著，壓力好大，搞到起濕疹。覺得自己好蠢，信錯朋友，知道佢欠好多工人錢，包括我單位，我希望唔好再有其他人受騙，唔好有其他工人做咗嘢而收唔到錢。」

記者接觸到一名遭W先生欠薪的裝修工人，他說正努力找他算賬。另外一名業主自言算是好彩，只是曾聘用W先生全屋裝修，沒有爛尾，但當時曾借錢給W先生，相信一去不返了。根據法庭文件，W先生的裝修公司於去年被追債約74萬元，以及多宗欠薪事件。根據其他苦主提供W先生住址，記者登門造訪，信箱無開多時，箱內有信顯示姓氏與W先生不相符。單位門窗深鎖，拍門多時無人應門，附近街坊則表示不認識有這位住戶。不排除這是W先生給苦主的假地址。最新進展，苦主陳太已報警。

就着陳太的情況，律師黃汝仲表示，這屬於典型的裝修爛尾個案，當事人一般可以循民事或刑事途徑作出追究。不過，假如相關裝修公司已經清盤，透過民事途徑取得賠償的機會不大；如果作出刑事訴訟，需要有一個足夠證據證明有無干犯刑事罪行，例如欺詐。他建議，消費者可以聘用坊間一些公正行監督裝修工程，以防裝修爛尾。

爛尾工程4個迹象

香港工程公正行檢測主任林建輝表示，一般監督裝修工程主要睇工程進度及施工質量，向業主提交報告，例如空心磚、施工期有機會延誤等等。通常按次收費，如果3個月工程，每個月睇一次，收費與驗樓相若，即1,500至4,000元不等。林建輝指出，其實裝修過程中有些爛尾端倪是可以睇到的，例如真空期，雖然去年疫情影響，但裝修工程的進展一般都是延誤半個月至一個月，所以如果單位出現8至10日沒有工人工作的情況，很有機會是爛尾收場。作為戶主有責任注意合約條款，其中一項是付款方式，一般分3至4期，每期支付需要到單位現場觀察是否已合理地按步驟完成，例如第一期做泥水，第二期做水電，無理由泥水都未做好就問拎水電的裝修費用。

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