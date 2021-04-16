相隔逾30年，港島南區終於再有新供應。港鐵（066）黃竹坑站上蓋項目「港島南岸The SOUTHSIDE」第一期，路勁基建（1098）及平安不動產資本合作發展晉環部署短期推售，路勁地產集團銷售及市場推廣總監封海倫指，項目剛剛上載樓書，部署下周開價及開放5個示範單位。

樓書顯示，港島南岸一期晉環位於黃竹坑香葉道11號，共有2座住宅大廈，各分設A、B兩翼，每座樓高37層，提供800伙單位，單位實用面積289至2,084方呎。項目地盤位於整個港島車岸的最南方，是六期中距離黃竹坑地鐵站最遠，向南單位料以山景為主，其餘料望樓景。預計關鍵日期為2022年12月底，樓花期長約一年半。

平面圖可見，1座22樓以下標準戶採一梯13伙設計，分A、B兩翼，共設5部升降機，其中最細是1B座5樓B室，開放式單位，實用面積289方呎，扣除開放式廚房、浴室及玄關，廳區可活動空間只長13.9呎、闊11.15呎。外連93方呎平台。

封海倫指，項目周遭數十年未見新盤，甚至港島區都少有大型新盤，因此開價難以參考，會參考南港島豪宅，如貝沙灣等二手屋苑價格，以市場價推出，首批單位料推項目2成單位。封海倫指，主要查詢的客戶為同區換樓客，另外亦有部分在中環及金鐘上班人士，以及少部分投資者。

黃竹坑站上蓋即將有項目開售，美聯物業於項目附近One Island South開設旗艦店，部署未來數年港鐵主要供應的黃竹坑站。美聯物業住宅部行政總裁布少明指，港島全新大型住宅項目供應罕有，故晉環的將吸引全城注目。而今日香港疫情緩和，疫苗陸續接種，加上5月中起將推出「來港易」，相信能帶動內地資金湧港買樓，北水重臨，現時已見不少入市買家因而偷步入市，故相信樓市氣氛將會進一步受惠通關的利好因素，支持樓價升勢。

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