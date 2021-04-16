中國今年首季GDP按年增長18.3%，創記錄新高，但遜預期的18.5%，3月份失業率為5.3%。

國家統計局表示，首季經濟開局良好，國內生產總值按年雙位數大增，達24.9萬億元人民幣（下同）；較上季增長0.6%，較2019年首季則增長10.3% ，兩年平均增長為5%。

當局指出，雖然受到上年較低基數、員工就地過年工作日有所增加等因素影響，但仍反映經濟穩定恢復。不過，全球疫情仍在蔓延，國際環境錯綜複雜，具有較強的不確定不穩定性，而國內經濟恢復的基礎還不牢固，長期存在的結構性矛盾依然凸顯。

中國今年首季GDP增長，大幅跑贏去年第四季增長6.5%，但瑞銀（UBS）中國市場分析師王濤（音譯Tao Wang）預期在未來幾個季度，GDP增長將放緩，因去年同期經濟已重拾高水平，自第二季起復蘇，她相信房地產及基建投資的早期回溫，將被家庭消費取代。

中國自1992年開始公佈GDP季度數據，前最高記錄為1993年首季的15.3%。但GDP強勁增長、通脹率和債務飆升等，已促使北京減少向市場放水，並加強借貸及房地產等監管。

3月失業率降至5.3% 豬肉產量急增逾三成

另外，今年首季全國城鎮新增就業297萬人，3月份失業率為5.3%，比2月份下降0.2個百分點，比去年同期下降0.6個百分點。

首季農業（種植業）增加值按年增長3.3%，豬牛羊禽肉產量2,200萬噸，增長21.4%，其中豬肉產量急升31.9%。

全國規模以上工業增加值首季增長24.5%，單計3月份則增長14.1%，遜預期18%；分經濟類型來看，首季國企增加值按年增長16.9%；股份制企業增長23.7% ，外商及港澳台商投資企業增長29.2% ；私營企業增長29.7%。若以產量分類，新能源汽車、工業機器人、微型計算機設備、集成電路等增長均超過60%，兩年平均增速均超過19% 。中國經濟於去年首季出現歷史性通縮後，至9月底已恢復所有失地，主要受惠疫下醫療及電子設備的強勁需求，使出口帶動反彈。

今年首季，社會消費品零售總額按年增長33.9%，其中餐飲收入增長達75.8%。3月份，社會消費品零售總額增長34.2% ，超出預期的28%；中國製造業採購經理指數為51.9% ，連續13個月高於臨界點；企業生產經營活動預期指數為58.5% 。

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