《彭博》引述知情人士指，接連爆出債務危機的中國華融（2799）旗下華融證券，其中一筆將於4月18日到期、息票5.8%的「18華融C1」，全部本息償付資金劃轉至中國證券登記結算（中證登）。這債券本金為25億元人民幣，一般而言債券持有人下周一（19日）會收到資金。中國華融和華融證券暫不予置評。

華融前董事長賴小民因非法收受賄賂2.77億美元，於今年1月被判死刑境，其集團由於未能在3月底前發佈2020年業績，引發市場憂慮爆煲危機。華融內外債券規模達3,500億元人民幣，今年將有約74億美元債券有待償還，有指延發業績因未來將作出重大財務重組計劃，其相關債券遭拋售，穆迪已將華融長期評級A3和短期發行人信用評級P－2列入可能降級的觀察名單，亦有指中央政府將會在必要時出手向華融債券持有人提供支援。

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