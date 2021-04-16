港交所（388）就建議提升《企業管治守則》諮詢市場意見，以提高上市公司董事會的獨立性及性別多元化等，建議包括規定委任最少一名另一性別的董事。諮詢為期2個月。

港交所早前批評，上市公司獨董連任問題嚴重，超過1600名獨董在位逾9年，當中發現有42名「獨董王」。就此，港交所現建議有關重選須經獨立股東批准，提供原因解釋該獨董如何保持獨立性，以及須額外披露董事會的考量、程序，及討論。

港交所亦建議，不應為獨董給予帶與表現績效有關的股本權益酬，包括購股權及贈授股份。另外，公司亦須在致股東通函中，披露連任多年的獨董的姓名及已出任時間。

港交所過去一直推動董事會成員多員化，現擬新增條文，規定董事會及僱員等層面，均要達到性別多元化，公司須就此制定目標數字及時間表。有關條文生效後，董事會內全部單一性別的現有發行人有3年的過渡期，3年後須委任另一性別的董事入局。而首次公開招股申請人的董事會不可只有單一性別的董事。

目前港交所董事會共有13名成員，當中女性董事有3位，包括主席史美倫、獨董周胡慕芳及馮婉眉，佔比為23.1%。根據港交所2020年《企業社會責任報告》，截至去年底止，僱員人數為2,392名，當中女性僱員有970名，佔整體員工40.6%。按高層僱員，女性與男性的員工分佈分別為35%及65%。

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