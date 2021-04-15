【本報訊】在全球業務網點覆蓋最多的美資行花旗集團，昨宣佈經策略檢討後，基於競爭規模考慮，將撤出在亞洲及中東等13個市場的零售銀行業務，但會保留當地機構客戶、私銀及投行等業務；退出零售市場的選點，包括中國及台灣市場，但香港及新加坡則繼續。

花旗在台灣是最大的外資行，業界對決定感詫異，相信是次部署反映銀行在營運生態轉變下，追求更高回報的商業考慮。

花旗在季績公佈指，日後將聚焦香港、新加坡、阿聯酋及倫敦等四個財富中心的全球零售銀行業務。公佈未有具體提及撤出上述零售市場的時間表，操作上是透過出售相關組合抑或直接關閉分行，行動會導致多少員工被裁等核心問題。

本土零售銀行料壯大

曾任花旗台灣及香港區行長的資深銀行家陳子政，接受本報訪問表示，花旗決定反映全球零售銀行業務的新世代面貌，在本土大型銀行崛起及快速便捷的數碼化銀行挑戰下，相關市場的零售業務市場競爭過度，外資行的生存空間及業務佔比趨降，他相信本土零售銀行會持續壯大，「雖然可惜但這是現實」。至於中美爭拗等政治矛盾，是否導致美資行花旗作出中國的考慮，他估計應該是商業決定。

花旗香港及澳門區行政總裁伍燕儀表示，香港是集團的關鍵戰略市場及全球收入最大貢獻者之一，將會繼續投放資源。伍燕儀上月接受傳媒訪問時曾指，今年目標增聘1,500至1,700人，力谷財富管理業務。

2月底曾傳聞花旗考慮撤出4個亞太區市場的零售銀行業務，現時公佈則達13個市場，包括澳洲、巴林、中國大陸、印度、印尼、南韓、馬來西亞、菲律賓、台灣、泰國、越南、波蘭及俄羅斯等。據了解，花旗在內地零售銀行業務有限，撤出可理解，惟台灣分行及業務多，業務有限的日本則保留。

集團行政總裁范潔恩（Jane Fraser）指，上月檢討策略後作出是次決定，儘管花旗在13個市場業務出色，但並沒有競爭優勢所需的規模（we don’t have the scale we need to compete），相信將資本投入亞洲的財富管理及機構業務可獲取更高回報，做法更佳，目前未落實推進時間表。

花旗亞太地區行政總裁Peter Babej補充，將投資在香港及新加坡這兩個樞紐，以發展綜合財富、支付和消費貸款業務，並繼續擴大機構銀行服務。

台灣《蘋果日報》報道指，花旗希望在當地找新買家，市傳星展銀行將接手其零售業務。花旗（台灣）於1964年在當地成立辦事處，翌年在台北成立第一家分行。