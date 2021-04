【本報訊】在全球業務網點覆蓋最多的美資行花旗集團,昨宣佈經策略檢討後,基於競爭規模考慮,將撤出在亞洲及中東等13個市場的零售銀行業務,但會保留當地機構客戶、私銀及投行等業務;退出零售市場的選點,包括中國及台灣市場,但香港及新加坡則繼續。

花旗在台灣是最大的外資行,業界對決定感詫異,相信是次部署反映銀行在營運生態轉變下,追求更高回報的商業考慮。

花旗在季績公佈指,日後將聚焦香港、新加坡、阿聯酋及倫敦等四個財富中心的全球零售銀行業務。公佈未有具體提及撤出上述零售市場的時間表,操作上是透過出售相關組合抑或直接關閉分行,行動會導致多少員工被裁等核心問題。

本土零售銀行料壯大

曾任花旗台灣及香港區行長的資深銀行家陳子政,接受本報訪問表示,花旗決定反映全球零售銀行業務的新世代面貌,在本土大型銀行崛起及快速便捷的數碼化銀行挑戰下,相關市場的零售業務市場競爭過度,外資行的生存空間及業務佔比趨降,他相信本土零售銀行會持續壯大,「雖然可惜但這是現實」。至於中美爭拗等政治矛盾,是否導致美資行花旗作出中國的考慮,他估計應該是商業決定。

花旗香港及澳門區行政總裁伍燕儀表示,香港是集團的關鍵戰略市場及全球收入最大貢獻者之一,將會繼續投放資源。伍燕儀上月接受傳媒訪問時曾指,今年目標增聘1,500至1,700人,力谷財富管理業務。

2月底曾傳聞花旗考慮撤出4個亞太區市場的零售銀行業務,現時公佈則達13個市場,包括澳洲、巴林、中國大陸、印度、印尼、南韓、馬來西亞、菲律賓、台灣、泰國、越南、波蘭及俄羅斯等。據了解,花旗在內地零售銀行業務有限,撤出可理解,惟台灣分行及業務多,業務有限的日本則保留。

集團行政總裁范潔恩(Jane Fraser)指,上月檢討策略後作出是次決定,儘管花旗在13個市場業務出色,但並沒有競爭優勢所需的規模(we don’t have the scale we need to compete),相信將資本投入亞洲的財富管理及機構業務可獲取更高回報,做法更佳,目前未落實推進時間表。

花旗亞太地區行政總裁Peter Babej補充,將投資在香港及新加坡這兩個樞紐,以發展綜合財富、支付和消費貸款業務,並繼續擴大機構銀行服務。

台灣《蘋果日報》報道指,花旗希望在當地找新買家,市傳星展銀行將接手其零售業務。花旗(台灣)於1964年在當地成立辦事處,翌年在台北成立第一家分行。