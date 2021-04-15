美國約37%人口已至少接種一劑疫苗，打齊兩支有20%。聯儲局官員明言，接種率達到75%前不會收水，主席鮑威爾繼續放鴿，指美國經濟似已到拐點，經濟和就業正進入快速擴張期，加息「極不可能在2022年底之前發生」，但在考慮加息之前，當局可能會逐步縮減買債規模。

市場反應暫時不太擔心收水加息，美滙近日被壓至92樓下，炒復蘇及通脹仍是今年最明確的投資主題，因此就美股而言，銀行、房地產、資源三大板塊，仍是反覆向好的格局。至於美國科網股仍是炒大不炒細，美股三指雖仍在尋頂，但市寬卻跟不上，小時圖RSI亦見頂背馳。隨着5月份漸近，今年會否「Sell in May」？未來數日關鍵是睇中小型股能否重新轉強，如繼續兩極分化，就應該食糊減磅了。

本周焦點美國新股Coinbase（COIN）及TuSimple（TSP），前者高開低走，市場氣氛頗審慎，即使前景亮麗兼極高增長，一樣係「睇定啲再算」，高追了的戰友，要做好揸中線等下季數據公佈。而昨晚掛牌的TSP，最快2024年才量產無人駕駛貨車，對比COIN更屬夢想型股票，這種市況不能有太大期望。

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益

魏力

fb.com/2012jason