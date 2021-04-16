近日政府催谷市民盡快打疫苗，現年92歲的超人李嘉誠亦有響應。李嘉誠基金會今日上載一張誠哥的近照，可見他正接受護士注射疫苗，帖文更表示「我今天打咗疫苗，你打咗未？」據了解，其打的是德國BioNTech與輝瑞研發的復必泰疫苗，地點在養和醫院；其紅顏知己周凱旋早前亦到養和醫院接種復必泰疫苗。

李嘉誠打復必泰疫苗，變相透露了其身體健康狀況。本身政府提供的注意事項中，提到特別年長的組別（例如85歲以上人士）不應預約；另外有慢性疾病、嚴重過敏史、對多過一種藥物類別過敏等，應先諮詢家庭醫生或專科醫生，意味李嘉誠患有上述病可能性低。

至於其子李澤鉅為港區人大政協，估計已於年初接種內地國藥集團生產的疫苗。

政府昨日宣佈放寬疫苗接種的年齡組別，並稱社區疫苗接種中心只運作至今年9月底。公務員事務局局長聶德權於社交平台上表示，感謝李嘉誠身體力行支持疫苗接種計劃，呼籲市民應盡早接種疫苗，以重啟經濟及恢復出行。

李嘉誠旗下維港投資雖然未有投資研發疫苗的藥廠，不過去年周凱旋於訪問時曾提及，有份投資的一間科技公司Homodeus，將提供快速病毒檢測儀器，並表示，「政府沒有可能一個星期和你做一次全民檢測，Cost a lot of money（要使好多錢），即使是中央付費的，我們也不要成為別人的負擔。」她又指，若未來市場出售疫苗，她就一定會注射。

信置黃志祥全家打科興

除了李氏家族外，早前信和置業黃志祥一家亦已注射疫苗，信置副主席黃永光表示，經徵詢醫生意見後，他已於3月下旬接種科興疫苗，又指全家人包括父親黃志祥、母親及弟妹已全部接種疫苗。

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