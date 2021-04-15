【本報訊】全球市值最高的半導體巨企台積電昨公佈首季業績，期內收入刷新季度紀錄，達129億（美元．下同；約1,003億港元），按年增長16.7%，純利亦達紀錄次高，其中台積電總裁魏哲家的預期惹投資界關注，他相信晶片供應整體短缺的情況會延續至2022年。台積電上調年內資本開支至300億元，屬歷來最多，更預告次季收入或再創新高。台積電昨晚在美股開市升0.7%，報121.7美元。

台積電的純利表現超出市場預期的4.25%，達49.8億元（約386億港元），較去年同期飆19.4%，收入亦貼近集團自身預期上限，原本預測介乎127至130億元之間。毛利率方面，達52.4%。台積電更新先進製程的定義，為7納米（nm）或以下，相關產品收入達全季晶圓銷售金額的49%，其中5納米製程出貨佔第一季晶圓銷售金額的14%；7納米製程出貨佔35%。

晶片短缺料持續至明年

魏晢家預期，整體晶片供應供缺會持續至明年，而成熟型製程的產能更可能持續至2023年，因業界是因應近期的需求大爆發才進行擴產，集團正在努力提高產量，在多個地方擴大產能，解決供應短缺問題，相信汽車晶片短缺可率先大大減少。

路透社報道指出，台積電客戶包括了蘋果公司和高通等，加上疫情，刺激業界加強智能手機和手提電腦的配備，對於先進晶片的需求上升。報道又指出，因應全球5G科技及人工智能的應用越來越闊，分析員對於台積電大規模擴張抱持樂觀看法。

台積電的市值較英特爾或三星集團都要大，更是全球市值第九大的企業。在公佈業績前，台積電已宣佈未來三年投放1,000億元作擴張。昨日，集團確認今年先投放300億元資本開支，比起英特爾3月宣佈的200億元建廠計劃多出50%，而當中八成投放於先進製程，一成屬先進封裝，餘下一成投至特色工藝。