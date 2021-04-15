過去數周，納指從三月的低位作出凌厲反彈，道指表現則較遜色，令人懷疑再膨脹交易（Reflation Trade）是否告一段落。執筆之時，油價因庫存銳減大升5%，紐約期油回升至63美元樓上，美股則個別發展，美債10年債息仍然徘徊在高位1.7厘左右，不肯跌下來。過去一個月，原材料和油價調整頗大，但本欄卻沒有叫人拋售原材料和油股，而是叫投資者忍耐一下，個人認為，再膨脹交易未玩完。

三月份北美洲西岸的天氣，較過去寒冷，進入四月，天氣回暖，人們已經準備就緒迎接夏日，大舉駕車外遊。去年暑假因疫情影響，已經被「偷掉」了，今年的夏天，北美洲的人絕對按耐不住，加上美國（和英國）疫苗接種進度良好，又收到政府每人1400美元的Helicopter Money，絕對可以用「餓鬼出籠」來形容他們對外出旅遊和消費那種飢渴。

美國EIA周三公佈，原油庫存下跌590萬桶（預期250桶）， 蒸餾油下跌210萬桶（預期110萬桶），汽油則微升30萬桶，但因較早前另一機構API公佈汽油庫存大升556萬桶，本來令油價受壓，不過EIA公佈的數據化解了市場對汽油需求的憂慮，油價破關而上，早前調整頗大的石油股，如埃克森美孚（XOM）由三月初高位62.55美元，跌至月尾54.5美元，是次調整有機會已見底。隨着油價回升，油股有機會重展升浪。

至於科技股，今次升浪像擺脫了債息高企的陰影，但留意三月底正是美國人收到政府救濟支票的時間，不少年輕人把救濟金投進股市，以科技股和虛擬貨幣佔多數，大行估計資金高達千億美元。若債息持續飆升，救濟金投進股市的資金又開始枯竭，不排除科技股會重新受壓。

王弼

專業投資者，曾任基金首席經濟師

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