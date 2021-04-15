蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
要聞港聞
娛樂
兩岸
國際
財經
果籽
體育

【何車500】白雲山具分拆概念 - 何車

2小時前
■白雲山旗下王老吉是國內家喻戶曉名牌，相信適當時會分拆在A股上市，獲得較高估值，釋放更大價值。　互聯網圖片
columnist
專欄作家 : 何車

國藥控股（1099）估值吸引，昨最多升8.4%，收22.05元，升6.2%；目標價重溫：26.4元。白雲山藥業（874）亦是估值吸引藥業股，現價較去年高位低近4成，撈之哉。

1) 2020年，白雲山營收616.7億元人幣（下同），跌5%；純利29.15億元，跌8.6%。全年業績儘管倒退，復蘇之勢明顯，去年上半年盈利按年大跌31%，下半年盈利按年大升80%。

較同仁堂大折讓

2021年，白雲山盈利預測回增14%，至33.2億元，預測PE降至7.7倍，較6年平均13.4倍折讓逾四成。同仁堂國藥（3613）與同仁堂科技（1666）今年平均預測PE 12.9倍，白雲山較它們折讓逾四成。

2) 白雲山今年預測PB 0.9倍，較6年平均1.9倍折讓逾一半，亦較兩隻「同仁堂」平均1.98倍折讓4成半。

3) 白雲山A股股價27.28元，H股較A股折讓高達42%，預料將來會收縮。H股發行股數2.2億股，市值41.4億元，只及A股不足一成。

4) 白雲山具分拆概念。持有72.74%的廣州醫藥，上月向聯交所遞交上市申請。集團並未提過「王老吉」的上市問題，王老吉是國內家喻戶曉名牌，盈利佔比亦遠高於廣州醫藥，相信適當時會分拆在A股上市，獲得較高估值，釋放更大價值。

★白雲山現價18.8元，2021年目標PE 10倍，目標價24.4元，潛在升幅30%。中金睇25元，交銀國際睇23.2元。

同場加映：東風集團（489）上月29日收市價7.29元，當晚宣佈末績，翌日最低跌至6.68元，原因是「不派息」。昨收7.17元 ，仍低於績前價。

東風已派2020年中息0.10元（不變），不派末息（上年同期0.25元），公司已聲明不派末息是為了方便盡早回歸A股市場。睇業績，去年賺107.92億元，雖倒退16%，其實非常亮麗；去年上半年只賺30.2億元，按年大跌65%，下半年大賺77.72億元，按年大增79%。

東風已明言回A後，會採取40%派息比率政策。去年EPS 1.25元，預測2021年增至1.4元，估計A股年底前上市，派0.56元，預期股息率可達9.3厘。

東風往績PE 4.8倍，預測4.2倍，PB低至0.36倍，有恢復高息墊底，吸引力大。現價7.17元，目標價重溫：10.5元，潛在升幅46%。摩通睇13元，瑞信睇12.8元。

何車

何車500何車藥業股國藥控股白雲山藥業同仁堂分拆概念廣州醫藥東風集團王老吉
關心你飯碗，貼近你生活，即Like「蘋果ATM」FB專頁！
BannerBanner