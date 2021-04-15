國藥控股（1099）估值吸引，昨最多升8.4%，收22.05元，升6.2%；目標價重溫：26.4元。白雲山藥業（874）亦是估值吸引藥業股，現價較去年高位低近4成，撈之哉。

1) 2020年，白雲山營收616.7億元人幣（下同），跌5%；純利29.15億元，跌8.6%。全年業績儘管倒退，復蘇之勢明顯，去年上半年盈利按年大跌31%，下半年盈利按年大升80%。

較同仁堂大折讓

2021年，白雲山盈利預測回增14%，至33.2億元，預測PE降至7.7倍，較6年平均13.4倍折讓逾四成。同仁堂國藥（3613）與同仁堂科技（1666）今年平均預測PE 12.9倍，白雲山較它們折讓逾四成。

2) 白雲山今年預測PB 0.9倍，較6年平均1.9倍折讓逾一半，亦較兩隻「同仁堂」平均1.98倍折讓4成半。

3) 白雲山A股股價27.28元，H股較A股折讓高達42%，預料將來會收縮。H股發行股數2.2億股，市值41.4億元，只及A股不足一成。

4) 白雲山具分拆概念。持有72.74%的廣州醫藥，上月向聯交所遞交上市申請。集團並未提過「王老吉」的上市問題，王老吉是國內家喻戶曉名牌，盈利佔比亦遠高於廣州醫藥，相信適當時會分拆在A股上市，獲得較高估值，釋放更大價值。

★白雲山現價18.8元，2021年目標PE 10倍，目標價24.4元，潛在升幅30%。中金睇25元，交銀國際睇23.2元。

同場加映：東風集團（489）上月29日收市價7.29元，當晚宣佈末績，翌日最低跌至6.68元，原因是「不派息」。昨收7.17元 ，仍低於績前價。

東風已派2020年中息0.10元（不變），不派末息（上年同期0.25元），公司已聲明不派末息是為了方便盡早回歸A股市場。睇業績，去年賺107.92億元，雖倒退16%，其實非常亮麗；去年上半年只賺30.2億元，按年大跌65%，下半年大賺77.72億元，按年大增79%。

東風已明言回A後，會採取40%派息比率政策。去年EPS 1.25元，預測2021年增至1.4元，估計A股年底前上市，派0.56元，預期股息率可達9.3厘。

東風往績PE 4.8倍，預測4.2倍，PB低至0.36倍，有恢復高息墊底，吸引力大。現價7.17元，目標價重溫：10.5元，潛在升幅46%。摩通睇13元，瑞信睇12.8元。

何車