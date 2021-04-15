【本報訊】長江實業（1113）上月公佈收購李嘉誠基金會資產，同時順帶回購股份計劃，令大股東李嘉誠、李澤鉅家族持股量增至逾45%。前晚再宣佈因應接獲股東反饋，擴大對盈餘現金的調配，故增加回購數量，同時令第三代長孫女李思德的持股首次曝光。

根據公告稱，回購的數量由原來的3.33億股，增加至3.8億股，佔長實現時的發行股本10.29%以回購價最高51元計算，動用資金最多193.8億元，故之前的170億元，增加23.8億元。而李嘉誠、李澤鉅家族持股量則由注資及交易前的35.99%，增至45.6%，故調整前計劃的45.02%，提高0.58個百分點。長江實業指與原有股份回購建議比較，已發行股份數目將因而出現淨減少，從而增加財務收益及提高資本回報，將對全體股東有利。

持近21萬股 價值988萬

值得留意的是，長實是次公開兩名家族成員個人持股量，其中李嘉誠長孫女、李澤鉅女兒李思德首度公開個人持股20.52萬股，價值約988萬元，李澤鉅其他家族成員個人另外持有20萬股，價值963萬元，均較今次亦被公開持股的李嘉誠次子李澤楷持股7.5萬股為高。

資料顯示，李思德（Li Michelle Sarah Si De），1996年出生，現年25歲，出生時名為李燕寧，後來才正式改名，曾就讀本港的漢基國際學校，後赴英升學，2017年畢業於英國倫敦國王學院（King’s College London）潘迪生法律學院後，活躍於家族事業，先作為李嘉誠及李澤鉅合資持有的LVM Unity Limited及Sparkle Ring Investment Limited的董事；前者持有不足1%長江實業及長和股份，後者持有加拿大鈾企NextGen近10%股權，再於2018年擔任李嘉誠捐資興建的大埔慈山寺董事。長江實業昨受回購增加刺激，升2.2%，報48.15元。