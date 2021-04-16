下午5時45分

納指期貨跌幅收窄，現跌0.16%或22點，至13,992點。

Tesla（TSLA）將澳洲Model 3減價，將Tesla Model 3 Long Range價格從81,900澳元減至77,900澳元，減4,000澳元；將Tesla Model 3價格從66,900澳元減至62,900澳元，減4,000澳元；將Model 3 Performance價格從90,900澳元減至89,900澳元，減1,000澳元。盤前跌0.45%，至735.5美元。

下午4時20分

歐洲股市早段均升，美國三大指數期貨偏軟，納指期貨跌0.22%或31點，至13,982點，道指期貨持平，報33,922點；標普500指數期貨跌0.07%，至4,159點。

德國DAX指數升0.6%；英國富時100指數升0.3%；法國CAC40指數升0.18%；意大利富時MIB指數升0.18%。

「科技女股神」Cathie Wood旗下Ark Invest日前再增持加密貨幣交易所Coinbase（COIN）逾34萬股，另外建倉剛上市的自動駕駛汽車公司圖森未來（TSP）308萬股。Coinbase盤前升0.3%；圖森未來盤前跌3.37%。

據Coindesk，Bitcoin在24小時跌2.28%，至61,527美元。區塊鏈股盤前偏軟， Riot Blockchain（RIOT）跌近7％，Marathon Digital（MARA）跌6％， Bit Digital（BTBT）跌近7％，嘉楠科技（CAN），億邦國際（EBON）均跌逾3％。

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