有些投資者認為，買入Bitcoin過程複雜風險高，於是向「Bitcoin概念股埋手」，由礦機股到純Bitcoin資產公司Microstrategy（MSTR）等都炒高幾倍，連帶加密貨幣交易平台 Coinbase（COIN）也趁機上市。

Coinbase上市，買唔買得過？根據官方數據，2020年底的每月交易用戶有280萬人，較去年同期的100萬人增加1.8倍，資產額更大幅增加超過4倍，達到903.1億元（美元．下同）。公司去年收入為12.77億元，較2019年的5.34億元增加1.4倍，並錄得3億元盈利，成功由虧轉盈。

上一季數據更亮麗，首季總收入超過18億元，單季急增約9倍，並較去年全年增加超過一半，淨利潤將在7.3億元至8億元之間，每月交易用戶為610萬，資產規模按季增加超過1倍，達到2,230億元，令Coinbase收入及利潤大幅提升。

Bitcoin價格與Coinbase的收入及利潤是正相關，有同升同跌的關係，故此，買入Coinbase也會有一些買入Bitcoin的效果，而且比坊間其他Bitcoin概念股有更真實的業務，有意以美股方式投資加密貨幣概念的股票，Coinbase便值得留意。

不過，Coinbase始終是股票，除了受Bitcoin價格影響外，市場氣氛及公司營運風險等因素也會影響估值及股價。如Bitcoin升而美股跌，Coinbase的升幅有機會低過Bitcoin，甚至倒跌。假如加密貨幣有任何風吹草動，這些資產或會有更大的波動，這是參與加密貨幣或其概念股時，必須認真考慮的事。

筆者為證監會持牌人

徐風

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