阿里巴巴（9988）公佈，今年以來，淘寶天貓推出的多項措施包括「降、免、扶」措施以支持商家。與集團於4月10日發佈「致客戶和公眾的一封信」中提及要「永不停步地傾聽、了解、服務好成千上萬的商家和消費者」是一脈相承的。

措施包括天貓將會簡化開店入駐流程，首次試點「天貓試運營期」。天貓將簡化申請入駐的商家的資質審核流程。通過開展7個月試運營期，平台將在經營生意額、商品體驗、物流體驗及售後體驗等維度考察商家的服務能力。此舉是為了讓商家更充分展示經營能力，更公平、有效地遴選商家，與天貓一起為消費者服務。

新商家只需要打開手機淘寶App，搜尋「開店」，完成大概5分鐘的步驟即可，而且即日起所有新入駐的商家還可獲轄免交保證金。而天貓國際也在年初宣佈了扶持商家的方案，助力海外商家和品牌抓住中國市場機遇。海外品牌和商家可以通過天貓國際新的自助服務網站完成註册，從申請到開店最快僅需30天。

淘寶天貓商家參加聚划算活動時的「參聚險」及「保價險」等收費都會取消，由商家在參與活動時提供保價服務即可。針對加強對淘寶商家的線下支援，淘寶已在金華、廣州、佛山及潮州四地開設商家營運中心，讓商家在遇到平台運營的相關問題時，除了線上方式之外，也可以到距離最近的中心，由平台小二面對面幫助商家解決問題。

淘寶天貓將繼續投資於科技及創新的工具，為所有商家和合作夥伴創造更開放、更公平、更高效、共享發展成果的平台環境。

今早國家市場監管總局公佈，第3批互聯網平台企業發佈依法合規經營承諾書，共有11間企業，包括阿里巴巴及旗下餓了麼、愛奇藝、貝殼、搜狗及58同城等。上周六阿里巴巴因反壟斷法罰款182億元人民幣。

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