雖然本港疫苗接種安排已經開始良久，然而由於邊境關口尚未通行，市況復蘇需時，就算港府去年年底取消非住宅物業雙倍印花稅，但工商物業造價持續於低位徘徊。「磁帶大王」陳秉志及相關人士再沽售旗下中環中心物業，較叫價勁劈逾2,000萬元。

資料顯示，甲廈中環中心39樓03室，面積約1,843方呎，最新以6,266萬元易手，呎價約為3.4萬元。相關物業為資深投資者陳秉志等人持有，最初叫價8,746.8萬元，惟一直乏人問津，最終要減價逾2,480萬元，減幅高達28.4%「交火棒」。

雖然陳秉志等人劈價近2,500萬元沽出單位，但沽出呎價仍達3.4萬元，比2017年長實以402億元售出價，平均呎價32,921元略高，但賺幅已經低至3.3%。陳秉志等人近兩年因受疫情影響，持續低價出售中環中心物業，其中去年以約4億元，轉售中環中心42樓「中轉樓層」，予持有同層30%業權的「殼后」朱李月華，呎價約2.7萬元，當時成該廈近三年新低成交。

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