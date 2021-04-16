香港實施《港區國安法》以來，以BNO身份申請簽證移英的港人與日俱增。英國政府早前估計，計劃首年至少約12萬人申請，五年內會有約30萬人申請。然而，申請宗數增長較當局估計更快，據英國《泰晤士報》引述官方數據報道指出，英國一月底開始，接受擁有BNO身份的香港居民申請，計劃至今已有逾3.5萬人申請，每周平均逾3000人申請。

根據英國的「5+1」政策，有BNO身份者以及合資格家屬可到英國居住、讀書和就業，5年後可以申請居留，1年後就可申請入籍。

英國政府日前宣布撥款4300萬英鎊(約4.6億港元)，為持BNO護照申請赴英簽證的港人，在英國住宿、入學及工作提供協助。

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