【本報訊】Coinbase前日首掛報捷，「科技女股神」Cathie Wood看好Coinbase增長空間龐大，旗下三隻主動型ETF沽出Tesla和Paypal等，斥2.46億美元（約19.18億港元）建倉追入Coinbase。

沽出Tesla和Paypal

押注電動車產業與加密貨幣的Cathie Wood，昨在訪問預期Coinbase股價走勢將相當波動，但前景增長空間龐大，基金將採取逢低買進策略。方舟基金旗下的ARKK創新ETF、ARKF金融科技創新ETF及ARKW下一代互聯網 ETF，前日新建倉買入共74.92萬股Coinbase，按周三收市價328.28美元計，持倉市值共2.46億美元。

據arktrack.com資料，ARKK創新ETF前日沽出14.66萬股Tesla，買入51.25萬股Coinbase；ARKW下一代互聯網ETF亦沽售5.58萬股Tesla，買入14.7萬股Coinbase。ARKF金融科技創新ETF則吸納8.95萬股Coinbase，並沽走7.33萬股Paypal、3.74萬股洲際交易所及2.12萬股理財軟件商Intuit。