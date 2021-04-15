多年來對加密貨幣一直持開放態度。除了學術開放，嘗試從經濟學角度了解其運作，發表研究撰寫文章，亦有銀包開放，或多或少有參與投資，高高低低都真金白銀經歷過。

前天加密貨幣交易所Coinbase上市，好幾隻加密貨幣近期亦見新高，在這種資產漸成主流的時刻，驀然回首，慶幸寫過的文章還可以見人，不用為之尷尬。只是無論事態如何發展，加密貨幣為泡沫之說還是相當流行，從經濟學者到投資專家，依然視加密貨幣為鬱金香，只差在沒有勸諫世人及早離場。

說過N次了，泡沫從來都是事後孔明。曾經有人反駁說，學術界其實已經有一些高深無比的方法，可以預測泡沫。孤陋寡聞，對這些技術認識不多，只知道若果方法可行，提出的學者早已發達。

泡沬一詞，聽起來好像很高深，直指這個那個是泡沫，總會受到一定注意，就如經常預言第三次世界大戰即將發生，也會爭取到不少聽眾。為對抗這股歪風，本文就為泡沫提供了一個誠實的繙譯：說加密貨幣是泡沫，意思是其價格可能跌（也可能不跌）、可能即將跌（也可能有排不跌）、可能跌很多（也可能跌很少）。總之就是放諸四海皆準，一切皆泡沫！

曾國平

美國維珍尼亞理工大學經濟系副教授

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