美國財政部發表半年度外匯報告，一如預期財政部長耶倫未有將中國列為「滙率操縱國」，惟敦促在干預外滙市場、滙率管理政策目標、人行與政策性銀行關係、離岸人民幣活動時，都需要提升透明度。

報告內，美國指北京當局希望逐步退出支持經濟支持政策之餘，經濟復蘇亦能重回正軌，需要提供財政政策支援，以及小心翼翼退出貨幣刺激政策，管理好短期流動。

而就業市場不景氣，私人市場需求疲弱，將會引起市場對中國未能維持經濟增長的顧慮，建議在重拾失去的經濟增長動力及加強長遠發展之時，必須果斷地容許更大的市場開放力度，結構性改革減少國家干預，加強社會安全網，增加醫療開支、失業援助，以及容許市場力量有更大的發揮。

另外，越南及瑞士將不再屬於「滙率操縱國」，本身非常大機會被列入的台灣，今次亦給予放行，三個地方僅處於加強觀察名單（enhanced monitoring）。

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