股神畢菲特在前年給巴郡股東的信中，列出揀股的三大條件：

第一，營運所得的有形資產收益率要夠高。簡單而言，就是越少資產賺越多收益就越好，若然是一些收益下降，但又要以龐大資產作營運的企業，就不宜沾手。

第二，企業管理人要有能力及誠信，特別是後者，更為重要。市場一般對於業績下滑的企業，還會一定的容忍，股價跌夠數，股價通常都會有支持。但對於一些違反誠信的行為，容忍度是零。而且這些公司，往後要收復股價跌幅，也非易事。

第三，價錢要合理。現在要找質素又好，價錢又合理的股票，並非無可能，但肯定不易。說到尾，美股的牛市已經運行了11年，很多質素好的股票，價錢都已經不會太便宜。這也是為甚麼，畢菲特總喜歡在大跌市才買股票。

要跟畢菲特的方法投資，切忌跟一半唔跟一半。例如，很多人都將畢菲特所說「人棄我取」的理念掛在口邊，但卻忽略了那隻股票的基本因素，只要股價一大跌就走去入貨，那豈會有不輸錢之理。

事實上，不論中外，有不少收益正在走下坡、但持有大量資產，而每月開支龐大的企業，就算給你於低價買到它的股票，長遠你要輸錢的機會還是很大。又例如，一間公司的管理層又無能力，又無誠信，怎會有真正的投資者願意買入它的股票。假如你還是決定買入，你的對手很大機會就會是一些莊家，以及其他炒家，你要知道這樣根本不是投資，是投機。

美股，整體而言，雖然指數還是處於升勢，但我認為不是最好的入市時機。現時，或者還是只以小注看好較為合適。

莫家強