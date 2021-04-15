【本報訊】新地（016）屯門御海灣挾近現樓及屯赤隧道通車效應，大部份單位售價低於800萬元，可承造最高九成按揭，凍結大批上車購買力。中原地產鍾宏遠表示，御海灣開價後，同區二手近乎停頓。

瓏門三房企硬1,213萬沽

據區內代理提供的成交紀錄，屯門本月上半月暫錄得86宗二手成交，較上月同期133宗減少逾三成。二手業主接受的議價空間由普遍逾5%收窄至零，甚至反價。屯門站指標屋苑瓏門一個三房單位，位於2座低層G室，實用面積783方呎，業主開價企硬1,213萬元，日前零議價下賣出，呎價15,492元。另城．點中層E室，實用面積232方呎，開放式間隔，零議價下450萬元易手，呎價19,397元。

屯門「首置盤」天生樓旺市下仍見蝕讓，一個實用面積575方呎低層C室單位，三房間隔，以828萬元沽出，呎價14,400元。原業主2017年以812.4萬元一手買入，四年升值不足2%；若計及釐印費及佣金等開支，料蝕使費離場。

中原黃良昇指出，今年首季登記一手私人住宅買賣合約錄得3,644宗，總值443.96億元，較2020年第四季5,311宗及579.39億元下跌31.4%及23.4%。